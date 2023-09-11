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«Зенит» проиграл «Фенербахче» в товарищеском матче

«Зенит» проиграл «Фенербахче» в товарищеском матче
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«Зенит» уступил «Фенербахче» в заключительном матче турецкого сбора команды в рамках подготовки к новому сезону. Встреча завершилась со счётом 75:60 в пользу турецкой команды.

Самым результативным в составе команды из Санкт-Петербурга стал разыгрывающий Трент Фрейзер, набравший 12 очков и добавивший к ним два подбора и пять результативных передач. Новичок команды Боян Дублевич набрал девять очков, оформил шесть подборов и отдал одну результативную передачу. Также девятью очками отметился Сергей Карасёв.

Напомним, турецкий клуб сыграет в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В Суперкубке сыграют шесть сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона, а также турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ».

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