Трэйси Макгрэди объяснил, почему считает Кайри Ирвинга лучшим защитником в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди заявил, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг является лучшим защитником лиги, и объяснил свой выбор.
«Я думаю, что есть несколько озащитников, которых, по моему мнению, все бы хотели увидеть по телевизору в игре один на один… Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Дэмьен Лиллард — одни из тех парней. Я бы даже добавил туда кого-нибудь вроде Брэдли Била или ДеАарона Фокса. Но для меня лучший — это Кайри Ирвинг. Он лучший защитник в лиге по игре один в один», — сказал Магрэди во время видеочата с OBL Hoops.
Напомним, 31-летний Ирвинг перешёл в «Даллас» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Бруклин Нетс». Этим летом Кайри подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому сможет заработать до $ 126 млн.
- 11 сентября 2023
-
21:59
-
21:13
-
20:18
-
20:08
-
19:27
-
18:49
-
18:27
-
17:23
-
16:41
-
15:48
-
15:45
-
14:38
-
13:55
-
12:47
-
12:20
-
11:13
-
10:16
-
09:48
-
09:42
-
09:38
-
08:57
-
08:27
-
07:14
-
06:06
-
05:18
-
04:59
-
04:38
-
03:01
-
03:00
-
02:38
-
01:03
-
00:28
- 10 сентября 2023
-
23:53
-
23:03
-
22:02