Трэйси Макгрэди объяснил, почему считает Кайри Ирвинга лучшим защитником в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди заявил, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг является лучшим защитником лиги, и объяснил свой выбор.

«Я думаю, что есть несколько озащитников, которых, по моему мнению, все бы хотели увидеть по телевизору в игре один на один… Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Дэмьен Лиллард — одни из тех парней. Я бы даже добавил туда кого-нибудь вроде Брэдли Била или ДеАарона Фокса. Но для меня лучший — это Кайри Ирвинг. Он лучший защитник в лиге по игре один в один», — сказал Магрэди во время видеочата с OBL Hoops.

Напомним, 31-летний Ирвинг перешёл в «Даллас» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Бруклин Нетс». Этим летом Кайри подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому сможет заработать до $ 126 млн.