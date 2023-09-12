Дрэймонд Грин сделал выбор между Стефеном Карри и Мэджиком Джонсоном

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос о величайшем разыгрывающем в истории баскетбола. В частности, Грину пришлось выбирать между Мэджиком Джонсоном и партнёром по команде Стефеном Карри.
«То, что он [Стефен Карри] сделал для баскетбола… И как тут не рассуждать о величайшем разыгрывающем? Для меня это очень легко. Я выберу парня, с которым я играю всю свою карьеру, — это Стефен Карри», — заявил Грин в эфире NBA Today.
Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 и 2021 годах.
Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) и трёхкратным обладателем награды MVP (1987, 1989, 1990). Джонсон 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд.
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