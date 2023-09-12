Джо Роган: сколько ещё нужно увидеть, как молодые спортсмены падают во время интервью?

Звёздный комментатор UFC и ведущий своего подкаста Джо Роган выразил мнение, что вакцина от COVID-19 может стать причиной остановки сердца Бронни Джеймса, сына звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я слышал, как одна женщина заявила, что то, что произошло с Бронни, никак не может быть связано с вакциной от коронавируса. Не стоит так говорить, так как мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что это неправда. И мы в курсе, что вы об этом не догадываетесь.

Не предоставляется возможным узнать, что это точно была не вакцина — особенно сразу после того, как у парня случился сердечный приступ. Если только вы не его врач, если только вы не делаете ему магнитно-резонансную томографию и не выяснили при этом, что у него какая-то врождённая болезнь сердца. И только тогда вы можете определённо сказать, что проблема была именно в этом.

Нельзя разглагольствовать — всё-таки это обычная пропаганда. Сколько ещё нужно увидеть, как молодые спортсмены падают во время интервью, падают на поле или получают сердечные приступы? А ведь им не больше 18 лет» — заявил Роган.

Напомним, в июле стало известно, что Бронни Джеймс, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Это произошло во время тренировки спортсмена. Медицинский персонал команды смог оперативно оказать баскетболисту необходимую медицинскую помощь и доставил его в больницу.