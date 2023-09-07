Скаут: Бронни Джеймс — достойный игрок. Он лучше, чем некоторые молодые баскетболисты

Неназванный скаут оценил вероятность прихода Бронни Джеймса, сына звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в Национальную баскетбольную ассоциации (НБА) через драфт.

«Я считаю, что Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру при любых обстоятельствах, учитывая то, кем он является. Некоторые команды действительно будут думать, что Леброн Джеймс придёт к ним, если они его задрафтуют. Даже если у «Лейкерс» будет возможность его выбрать, они это и сделают.

Бронни — достойный игрок. Он лучше, чем некоторые молодые баскетболисты, которых могут выбрать раньше него. Он мне напоминает Остина Риверса среди игроков НБА, который отыграет в лиге более 10-ти лет», — приводит слова скаут Hoopshype.