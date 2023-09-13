«Меня впечатляет его трудовая этика». Пи Джей Вашингтон тепло отозвался о Брэндоне Миллере

Тяжёлый форвард «Шарлотт Хорнетс» Пи Джей Вашингтон, заключивший в конце августа с «шершнями» новый трёхлетний контракт на $ 46,5 млн, высказался о новичке команды Брэндоне Миллере, которого «Шарлотт» выбрал на минувшем драфте НБА под общим вторым номером.
«Меня впечатляет его трудовая этика — он очень умелый баскетболист. Он может делать на площадке практически всё. У него хорошие размеры. Я думаю, что у него есть все задатки, чтобы стать хорошим игроком в этой лиге.
И я не могу дождаться, когда он выйдет на площадку и покажет всё, над чем он работал. Он будет великолепен и хорошо впишется в систему Стива Клиффорда (главный тренер «Шарлотт». — Прим. «Чемпионата»). В этом сезоне Брэндон наверняка привлечёт внимание многих», — сказал Вашингтон в эфире подкаста Kyle Bailey Show.
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