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Кевин Дюрант побывал на концерте Дрейка

Кевин Дюрант побывал на концерте Дрейка
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Во время межсезонья в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) звёздный баскетболист Кевин Дюрант посетил концерт знаменитого канадского хипхоп исполнителя Дрейка.

Кевин Дюрант побывал на концерте Дрейка:

Напомним, Кевина Дюранта обменяли в «Финикс» из «Бруклин Нетс» в феврале этого года. В «Санз» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в среднем за матч Кевин набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт объяснил, почему игроки лиги не уважают Дюранта.

Мнение Шамперта о Дюранте:
Иман Шамперт рассказал, почему игроки НБА не уважают Кевина Дюранта
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