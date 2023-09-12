Кевин Дюрант побывал на концерте Дрейка
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Во время межсезонья в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) звёздный баскетболист Кевин Дюрант посетил концерт знаменитого канадского хипхоп исполнителя Дрейка.
Кевин Дюрант побывал на концерте Дрейка:
Напомним, Кевина Дюранта обменяли в «Финикс» из «Бруклин Нетс» в феврале этого года. В «Санз» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в среднем за матч Кевин набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт объяснил, почему игроки лиги не уважают Дюранта.
Мнение Шамперта о Дюранте:
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