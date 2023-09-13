Вогель: в «Санз» много ребят, которые могут побороться за пятое место в стартом составе

Новоиспечённый главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель высказался по поводу стартовой пятёрки своей команды на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Специалист дал понять, что в пятёрку будут входить Брэдли Бил, Девин Букер, Кевин Дюрант и Деандре Эйтон.

«У нас будет много ребят, которые могут побороться за пятое место в стартом составе. Возможно, это будет играть-универсал, способный защищаться против нескольких позиций, или хороший шутер. Возможно, это вообще будет плеймейкер», — приводит слова Вогеля Sports Illustrated.

Напомним, «Финикс» в начале минувшего лета лета объявил о назначении 50-летнего Фрэнка Вогеля на пост главного тренера взамен уволенного ранее Монти Уильямса, под руководством которого команда вылетела во втором раунде плей-офф НБА, проиграв в серии «Денвер Наггетс» — 2-4.