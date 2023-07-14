Вогель: если Эйтон покажет игру, которую я от него жду, «Финикс» будет бороться за титул

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель рассказал о потенциальной роли центрового Деандре Эйтона в оборонительных построениях команды.

«Обладаем ли мы достаточно хорошей защитой, чтобы бороться за чемпионство? Я думаю, что да. Мы действительно можем быть более агрессивны в нападении, чем в защите. Это несомненно.

Но если наш бигмен Деандре Эйтон будет показывать в этом году игру, которую я от него жду, и действительно станет якорем нашей защиты – мы сможем позволить парням бегать по периметру и бороться за мячи, зная, что у них за спиной есть партнёр, готовый блокировать броски, собирать подборы и начинать быстрые атаки. Думаю, у нас есть все шансы быть опасными для соперника на обеих сторонах площадки», – сказал Вогель в эфире SiriusXM NBA Radio.