Вогель: если Эйтон покажет игру, которую я от него жду, «Финикс» будет бороться за титул

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель рассказал о потенциальной роли центрового Деандре Эйтона в оборонительных построениях команды.
«Обладаем ли мы достаточно хорошей защитой, чтобы бороться за чемпионство? Я думаю, что да. Мы действительно можем быть более агрессивны в нападении, чем в защите. Это несомненно.
Но если наш бигмен Деандре Эйтон будет показывать в этом году игру, которую я от него жду, и действительно станет якорем нашей защиты – мы сможем позволить парням бегать по периметру и бороться за мячи, зная, что у них за спиной есть партнёр, готовый блокировать броски, собирать подборы и начинать быстрые атаки. Думаю, у нас есть все шансы быть опасными для соперника на обеих сторонах площадки», – сказал Вогель в эфире SiriusXM NBA Radio.
- 14 июля 2023
-
17:41
-
16:25
-
16:02
-
15:31
-
14:49
-
14:44
-
14:06
-
13:40
-
12:34
-
11:54
-
11:27
-
10:54
-
10:37
-
10:29
-
09:25
-
07:54
-
00:49
- 13 июля 2023
-
23:43
-
22:50
-
21:36
-
20:34
-
19:43
-
18:48
-
17:59
-
16:02
-
15:28
-
14:49
-
13:57
-
12:54
-
11:37
-
10:43
-
09:59
-
08:40
-
08:09
-
07:51