«Црвена Звезда» объявила о возвращении чемпиона НБА Неманьи Бьелицы

Тяжёлый форвард Неманья Бьелица официально стал игроком сербской «Црвены Звезды». Об этом сообщил аккаунт белградского клуба в «Твиттере».
Срок контракта 35-летнего баскетболиста не разглашается.
В минувшем сезоне Бьелица представлял цвета турецкого клуба «Фенербахче», но принял участие всего в семи матчах в рамках Евролиги из-за травмы икроножной мышцы. Его контракт с «Фенербахче» был рассчитан до конца сезона-2023/2024, но руководство турецкого клуба дало понять, что не рассчитывает на опытного игрока, поэтому в межсезонье представители Бьелицы активно искали ему новый клуб.
Бьелица уже выступал в составе «Црвены Звезды» с 2008 по 2010 год.
Напомним, Бьелица является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
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