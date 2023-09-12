«Црвена Звезда» объявила о возвращении чемпиона НБА Неманьи Бьелицы

Тяжёлый форвард Неманья Бьелица официально стал игроком сербской «Црвены Звезды». Об этом сообщил аккаунт белградского клуба в «Твиттере».

Срок контракта 35-летнего баскетболиста не разглашается.

В минувшем сезоне Бьелица представлял цвета турецкого клуба «Фенербахче», но принял участие всего в семи матчах в рамках Евролиги из-за травмы икроножной мышцы. Его контракт с «Фенербахче» был рассчитан до конца сезона-2023/2024, но руководство турецкого клуба дало понять, что не рассчитывает на опытного игрока, поэтому в межсезонье представители Бьелицы активно искали ему новый клуб.

Бьелица уже выступал в составе «Црвены Звезды» с 2008 по 2010 год.

Напомним, Бьелица является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз».