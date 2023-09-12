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Правительство Сербии выделит игрокам сборной премиальные за второе место на ЧМ-2023

Правительство Сербии выделит игрокам сборной премиальные за второе место на ЧМ-2023
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Игроки сборной Сербии по баскетболу и главный тренер команды Светислав Пешич будут награждены правительством страны за успешное выступление на чемпионате мира — 2023, где сербы завоевали серебряные медали, сообщает sportal.blic.rs.

По информации источника, каждый игрок и главный тренер команды получат по € 25 тысяч.

Напомним, сборная Сербии добралась до финала чемпионата мира по баскетболу, обыграв в плей-офф команды Литвы (87:68) и Канады (95:86). В финале подопечные Светислава Пешича встретились с национальной командой Германии. Матч завершился победой немецких баскетболистов со счётом 83:77.

Напомним, Германия впервые в своей истории завоевала титул чемпионов мира.

Ранее бывший игрок ЦСКА Йоханнес Фойгтман прокомментировал победу на чемпионате мира.

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