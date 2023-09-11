Йоханнес Фойгтман — о победе на ЧМ: в ближайшие недели или месяцы мы поймём, что сотворили

Центровой сборной Германии Йоханнес Фойгтман поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона мира.
«Невероятно, это невероятно. Я уже говорил об этом, но до сих пор не понимаю, что произошло. Я так рад за всех ребят, которые были с нами: команду, тренеров, персонал. Мы пережили много неудач в последние годы, но мы смогли с этим справиться
Как удалось сдержать Милутинова в финале? С самого начала мы знали, что Нико — невероятный игрок, он провёл отличный турнир. Мы волновались, потому что у нас было только четыре больших игрока, которые могли бы противостоять ему. Но у нас получилось. Я немало поиграл с этим парнем, долгое время играл против него на тренировках. Я знаю, какие действия соперника ему не нравятся. Он провёл отличный турнир, и я думаю, что в ближайшие пару дней он осознает, чего они добились, потому что сербы провели отличный турнир как команда.
Я только что увидел кубок чемпионов мира, и на нём навсегда выгравировано «Германия». Теперь Германия тоже там. В ближайшие пару дней, может быть, недель или месяцев мы поймём, что мы здесь сотворили. Мы просто будем наслаждаться этим. У нас были тяжёлые времена, мы едва не провалили квалификацию на Евробаскет-2017, но мы не сдавались», — приводит слова Фойгтмана Eurohoops.
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