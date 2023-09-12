Кайл Кузма: сборной США лучше привлечь звёзд НБА, которые знают, как выполнять свою роль

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма высказался о необходимости привлекать в сборную США звёздных игроков.
«Для американского баскетбола было бы лучше привлечь в сборную звёзд НБА, которые знают, как выполнять свою роль. Любой может хорошо обращаться с мячом, но готов ли ты спокойно защищаться или уйти на второй план на несколько владений», – написал Кузма на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сборная США заняла четвёртое место на завершившемся чемпионате мира по баскетболу. Подопечные Стива Керра уступили сборной Германии в полуфинале турнира и сборной Канады в матче за третье место.
Ранее стало известно, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намерен принять участие в Олимпийских играх 2024 года и разговаривал об этом с другими звёздными игроками НБА.
- 12 сентября 2023
-
22:19
-
21:52
-
21:15
-
20:47
-
20:09
-
19:45
-
19:15
-
18:23
-
17:59
-
17:43
-
16:33
-
15:46
-
14:35
-
13:11
-
12:50
-
12:46
-
11:51
-
10:45
-
09:54
-
09:49
-
08:57
-
08:43
-
08:29
-
08:18
-
08:06
-
07:47
-
06:45
-
05:08
-
04:19
-
04:06
-
03:56
-
03:46
-
02:38
-
02:30
-
02:21