Кайл Кузма: сборной США лучше привлечь звёзд НБА, которые знают, как выполнять свою роль

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма высказался о необходимости привлекать в сборную США звёздных игроков.

«Для американского баскетбола было бы лучше привлечь в сборную звёзд НБА, которые знают, как выполнять свою роль. Любой может хорошо обращаться с мячом, но готов ли ты спокойно защищаться или уйти на второй план на несколько владений», – написал Кузма на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сборная США заняла четвёртое место на завершившемся чемпионате мира по баскетболу. Подопечные Стива Керра уступили сборной Германии в полуфинале турнира и сборной Канады в матче за третье место.

Ранее стало известно, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намерен принять участие в Олимпийских играх 2024 года и разговаривал об этом с другими звёздными игроками НБА.