Новый тренер «Милуоки» Гриффин: мы с Яннисом на одной волне, мы оба хотим побеждать

Новы главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин рассказал об отношениях со звёздным форвардом команды Яннисом Адетокунбо.

«Мы с Яннисом находимся на одной волне. На данный момент у нас прекрасные отношения, и я рад, что мы познакомились. Он хочет побеждать, и я хочу побеждать, это так просто. Поэтому я уважаю его. Я уважаю его достижения в этой лиге, и мы собрались, чтобы побеждать. У нас нет никаких проблем. Я думаю, что это отличное партнёрство. Мы собираемся вместе быть во главе команды. Он — лидер, и остальные последуют за ним, поэтому я думаю, что это здорово.

Мы здесь, чтобы побеждать. И единственное, о чём я говорил с командой и нашими сотрудниками, — это просто принять ожидания. У нас действительно хороший состав. Вместо того, чтобы уходить от ответственности, мы хотим принять её. Хотя мы должны думать только о завтрашнем дне. Да, мы хотим отлично выступить в апреле, мае и июне, но мы должны идти шаг за шагом, всё начинается с тренировок. Мы хотим быть действительно хорошей командой, работать с большой энергией и концентрацией, а затем готовиться к первой игре. Мы все едины, и я думаю, что это хорошо. Ожидания хорошие. Мы должны показать свои лучшие стороны», — приводит слова Гриффина Eurohoops.