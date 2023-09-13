Абринес высказался о новом тренере «Барселоны»
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Игрок «Барселоны» Алекс Абринес высказался о своих ощущениях от смены тренеров в команде.
«Разница между прошлым и нынешним сезоном ощущается пока что непривычно. Играть три года под руководством Ясикявичюса, который часто кричит, поскольку очень экспрессивен, а потом перейти к Роджеру. Такой переход мне нравится. Обычно ты не ожидаешь, что подобный переход будет простой, довольно сложно по-новому реагировать на нового тренера после трёх лет под Шарунасом и одним годом под Пешичем», — рассказал Абринес на каталанском радио.
Шарунас Ясикявичус тренировал «Барселону» с 2020 по 2023 год. Новым тренером каталонской команды стал Роджер Гримау, который выступал в «Барселоне» в качестве игрока с 2003 по 2011 год.
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