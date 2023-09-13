Никола Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками
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Звёздный центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич, пропустивший чемпионат мира — 2023 по причине усталости после длительного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, отпраздновал серебряную медаль вместе с национальной командой.
Никола Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками:
Напомним, сборная Сербии на минувшем чемпионате мира по баскетболу сумела дойти до финала, где уступила Германии — 77:83. Чемпионат мира по баскетболу проходил в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года. «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит».
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