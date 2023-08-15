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Когда и почему центровые в НБА начали бросать трёхочковые, их лучшие исполнители: Таунс, Лопес, Вучевич, Хорфорд, Йокич

Эволюция центровых в НБА. Пять игроков, успешно подхвативших тренд на трёхочковые
Арина Ершова
Эволюция центровых в НБА
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Эта история началась аж 35 лет назад.

Баскетбол как игра постоянно эволюционирует — меняются тренды, актуальные стратегии, причём как на мировой арене в целом, так и отдельно в НБА. И чтобы повысить собственную индивидуальную ценность, баскетболистам приходится адаптироваться.

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Один из самых простых (на бумаге, но не в исполнении) способов прибавить в плане собственной полезности — поправить бросок, в частности из-за дуги. Три очка больше, чем два, и если игрок способен по необходимости реализовать одну-другую попытку с дальней, это, безусловно, большой плюс. Так что теперь над точностью с дистанции в НБА работают вне зависимости от позиции. Видели, как Руди Гобер настреливает на тренировках со сборной Франции? Там и до первого в карьере трёхочкового недалеко оказалось.

Руди Гобер исполняет первый трёхочковый в карьере:

И на протяжении последних лет, кстати, именно центровые особенно усилились в этом аспекте. Так было далеко не всегда: раньше приоритет отдавался другим задачам, которые стоят перед ними на площадке. Но теперь пятый номер с качественным броском или «растягивающая пятёрка», которая может получить мяч на периметре и атаковать кольцо — один из залогов успешной игры команды в нападении.

Первыми центровыми, которые начали бросать из-за дуги, принято считать Билла Лэймбира и Джека Сикму. Обоих «прорвало» в сезоне-1988/1989 — Лэймбир тогда реализовал 30 дальних бросков (из 86 попыток, 35%), а Сикма — аж 82 (из 216, 38%). Интересно, что в плей-офф того чемпионата их «Детройт» и «Милуоки» встречались во втором раунде плей-офф, и «Бакс» потерпели сокрушительное поражение — 0-4.

Билл Лэймбир в 1987 году

Билл Лэймбир в 1987 году

Фото: Rick Stewart/Getty Images

На тот момент оба игрока уже приближались к концу карьеры. Сикма завязал с баскетболом спустя два года, остановившись на отметке в 203 трёхочковых. Ну а для Лэймбира тот сезон был девятым в НБА — он ушёл на пенсию тремя годами позднее, но при этом имеет на одно попадание из-за дуги меньше (202).

В современной НБА некоторые игроки за сезон попадают больше, чем Сикма и Лэймбир за всю карьеру. Так, в минувшем чемпионате аж 17 человек успешно оформили 204 и более дальних бросков. А Клэй Томпсон вообще стал первым в истории с 300 трёхочковыми за год. Однако ни в топ-20, ни даже в топ-50 этого списка нет ни одного центрового. Среди них лучшим в сезоне-2022/2023 стал Эл Хорфорд — он 58-й с рекордными для себя 145 попаданиями.

Именно прошедший розыгрыш позволил Хорфорду опередить Николу Йокича и войти в элитный клуб центровых, оформивших более 600 трёхочковых за карьеру. И за всю историю НБА таковых набралось всего четверо — сам Эл (655), Никола Вучевич (677), Брук Лопес (788) и Карл-Энтони Таунс (839).

Таунс в этом списке является не только самым молодым, но и самым точным из-за дуги:

Помимо этого, ему принадлежит рекорд по количеству сезонов с минимум 100 трёхочковыми с реализацией в более чем 40%. Таковых в карьере Таунса было четыре — ни один другой центровой в истории не делал подобного более одного раза.

Карл-Энтони Таунс

Карл-Энтони Таунс

Фото: David Berding/Getty Images

Но есть один показатель, по которому и Хорфорд, и Лопес, и даже Вучевич всё-таки опережают Таунса — это трёхочковые в плей-офф. За последние 20 лет «Миннесота» ни разу не поднималась выше седьмого места, так что за восемь сезонов в НБА её самый перспективный игрок провёл всего 16 матчей в постсезоне, реализовав 19 бросков из-за дуги.

На счету Вучевича — 34 дальних попадания в плей-офф, у Брука Лопеса их 80, а Хорфорд является абсолютным лидером в истории лиги по их количеству — 149.

Никола Йокич против Карла-Энтони Таунса

Никола Йокич против Карла-Энтони Таунса

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Почётного упоминания заслуживает, конечно, и Никола Йокич. Летом 2022-го он входил в топ-4 центровых с наибольшим количеством «трёшек», но, как уже было упомянуто, Хорфорд с его феноменальным сезоном вытеснил серба с четвёртого места. Теперь он — пятый с 593 бросками. Йокич также занимает второе место в истории по количеству дальних попаданий в плей-офф — 124.

Вот насколько игра изменилась за 35 лет. Конечно, в лиге были и другие периоды, когда «большие» бросали с дальней — например, нулевые с Дирком Новицки и Мехметом Окуром или 90-е с Сэмом Перкинсом. Но чтобы в таком объёме, как на сегодняшний день — такого не было, пожалуй, никогда. В эру трёхочковых никто не хочет оставаться в стороне.

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