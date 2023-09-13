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Бриттни Грайнер выиграла значимую награду в WNBA

Бриттни Грайнер выиграла значимую награду в WNBA
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Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер стала победителем в номинации «Лучший камбэк в WNBA».

Также эту награду получила Нафиса Колиер, которая в этом сезоне заняла четвёртое место в НБА по количеству очков за игру. В прошлом сезоне Коллиер провела всего четыре игры после рождения дочери.

В первый же сезон после возвращения из российской тюрьмы Грайнер смогла отобраться на Матч всех звёзд. Она добилась участия в звёздном матче уже в девятый раз в карьере.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в России в феврале 2022 года и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, после того как в её багаже обнаружили масло каннабиса. Она вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными.

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