Бриттни Грайнер выиграла значимую награду в WNBA

Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер стала победителем в номинации «Лучший камбэк в WNBA».
Также эту награду получила Нафиса Колиер, которая в этом сезоне заняла четвёртое место в НБА по количеству очков за игру. В прошлом сезоне Коллиер провела всего четыре игры после рождения дочери.
В первый же сезон после возвращения из российской тюрьмы Грайнер смогла отобраться на Матч всех звёзд. Она добилась участия в звёздном матче уже в девятый раз в карьере.
Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в России в феврале 2022 года и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, после того как в её багаже обнаружили масло каннабиса. Она вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными.
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