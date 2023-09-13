Стефен Карри провёл тренировку со своим братом Сетом, Янгом и Ануноби
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл совместную тренировку со своим братом Сетом, Треем Янгом и О Джи Ануноби в преддверии нового сезона НБА.
Стеф Карри потренировался со своим братом Сетом, Янгом и Ануноби:
Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начнётся 25 октября. В 1-м туре «Уорриорз» встретятся с «Сан-Антонио Спёрс».
Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 и 2021 годах.
Документалка о Карри:
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