По окончании финала чемпионата мира по баскетболу — 2023 лидер сборной Германии Деннис Шрёдер был горячо принят немецкими фанатами, которые поздравили его с завоеванием награды MVP турнира.

Немецкие болельщики горячо поздравили Шрёдера с MVP ЧМ-2023:

Напомним, сборная Германии стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале национальную команду Сербии.

Шрёдер стал вторым немецким MVP в истории чемпионатов мира после Дирка Новицки в 2002-м (это был последний раз, когда MVP дали не победителю турнира).

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.

До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это произошло на турнире в 2002 году.