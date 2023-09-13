Немецкие болельщики горячо поздравили Шрёдера с MVP ЧМ-2023
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По окончании финала чемпионата мира по баскетболу — 2023 лидер сборной Германии Деннис Шрёдер был горячо принят немецкими фанатами, которые поздравили его с завоеванием награды MVP турнира.
Немецкие болельщики горячо поздравили Шрёдера с MVP ЧМ-2023:
Напомним, сборная Германии стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале национальную команду Сербии.
Шрёдер стал вторым немецким MVP в истории чемпионатов мира после Дирка Новицки в 2002-м (это был последний раз, когда MVP дали не победителю турнира).
Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.
До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это произошло на турнире в 2002 году.
Чемпионство Германии:
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