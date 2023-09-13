Деннис Шрёдер объяснил, почему принял решение перейти в «Торонто» во время межсезонья НБА

Новоиспечённый разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Деннис Шрёдер рассказал, почему во время межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял решение перейти в канадский коллектив.

«Причина в Дарко Раяковиче (главный тренер «Торонто». — Прим. «Чемпионата»). Я встретился с ним пять лет назад, когда выступал за «Тандер». В межсезонье я сказал агенту: «Хочу быть в «Торонто» — я идеально впишусь», — заявил Шрёдер в эфире NBA Today на ESPN.

Немецкие болельщики горячо поздравили Шрёдера с MVP ЧМ-2023:

Напомним, в начале прошлого лета 44-летний Раякович возглавил «Торонто». Ранее специалист трудился ассистентом главного тренера в «Мемфис Гриззлиз».

Деннис Шрёдер, в свою очередь, является действующим чемпионом мира по баскетболу. В финале сборная Германии обыграла сборную Сербии со счётом 83:77.