Гилберт Аренас объяснил, почему отказался выступать за «Лейкерс» в сезоне-2011/2012

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поведал историю о том, как чуть не оказался в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2011/2012.
«После того как закончился локаут в 2011 году, я проходил просмотр в «Лейкерс». Если бы я совершил 300 бросков, наверное, я промахнулся бы раз 10. Хотел доказать для себя, на что я способен, старался увеличить дистанцию для броска. Примерно с середины площадки я выдал 18 из 20.
Началось собеседование, и я отговорил себя от этой работы, потому что боялся средств массовой информации. Опять будут эти разговоры про оружие и прочая фигня. Тем более мне нужно было два месяца, чтобы прийти в игровую форму. А с учётом того, что тогда был март, особого смысла не было, так как конец сезона был не за горами», — сказал Аренас во время своего подкаста.
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