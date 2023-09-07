Гилберт Аренас: Леброну Джеймсу быстро всё надоедает

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас дал комментарий по поводу звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброну быстро всё надоедает. Поэтому он и ушёл из «Кливленда». Сейчас ему нужно ехать в Лос-Анджелес с уважением к организации, наследию и игрокам», — приводит слова Аренаса Clutch Points.

Это межсезонье четырёхкратный чемпион НБА проводит достаточно разнообразно. Ранее со своими сыновьями Бронни и Брайсом он посетил матч бейсбольных команд «Лос-Анджелес Доджерс» и «Майами Марлинс».

38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком. Джеймс был выбран на драфте 2003 года под общим первым номером командой «Кливленд Кавальерс».