Тони Кукоч: Йокич пока не достиг уровня Петровича, Сабониса или Диваца

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч выразил мнение, что сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ещё не заслужил называться лучшим европейским игроком в истории.

«Он играет великолепно. Я очень хорошо отзывался о нём, когда о нём ещё никто не говорил. Мне нравится его стиль игры. Он демонстрирует его игру за игрой. У него особый образ мышления, который отличает его от других.

Своими знаниями и интеллектом он компенсирует недостаток атлетизма. И вы этого не замечаете, потому что он задаёт собственный ритм игре, вы не можете заметить, что кто-то быстрее или более ловок, чем он.

Он будет играть так до конца своей карьеры. Я не знаю, показал ли он сейчсас хотя бы 50 процентов от того, что он может сделать. Он будет лучшим европейским баскетболистом в истории. Статистика говорит за него. Кто-то может не согласиться, и это нормально, потому что я думаю, что Дражен Петрович, Дино Раджа, Владе Дивац, Арвидас Сабонис — это игроки, уровня которых ему ещё только предстоит достичь», — приводит слова Кукоча Basket News.