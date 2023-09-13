Симанич — после удаления почки: 3 месяца ничего не смогу делать, но, возможно, буду играть

Форвард сборной Сербии Бориша Симанич рассказал о своём состоянии после операции по удалению почки. Напомним игрок получил повреждение в матче чемпионата мира — 2023 с Южным Суданом (115:83).

«У меня всё отлично, правда! Вначале было очень некомфортно. С каждым днём ​​мне становится лучше. Я начал ходить и есть, поэтому надеюсь на скорейшее выздоровление.

После того, как мне сделали две операции, я практически не знал, что происходит в течение пяти дней. У меня даже не было телефона. Когда мне впервые удалось дотянуться до своего мобильного телефона и взять его в руки, я отправил ребятам из сборной сообщение, и это действительно подняло их боевой дух. Их победы очень много значили для меня, поэтому мы таким образом поддерживали друг друга. Я следил за ними благодаря мобильному приложению.

Пока я мало что знаю о будущем. Конечно, существует возможность, что я снова буду играть. Знаю только, что три месяца я ничего не смогу делать. Я жду первых физических тестов, и тогда мы всё узнаем», — приводит слова Симанича RTS.