Гендиректор «Зенита» Церковный: не сомневались в Паскуале, он один из сильнейших тренеров

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил, почему в клубе решили сохранить главного тренера Хавьера Паскуаля, а также рассказал об усилении состава.

«У Паскуаля был контракт на три года с определёнными опциями. Ни одна из сторон этими опциями не воспользовалась. Мы решили, что как минимум ещё один сезон проведем вместе.

Была ли мысль поменять тренера после неудачи в прошлом сезоне? Не было такой мысли. Мы знаем, что у нас работает один из сильнейших европейских тренеров. Это тот тренер, который подходит под систему «Зенита». У нас не было никаких сомнений и желания что‑то менять. Мы понимали, что не совсем удачный результат предыдущего сезона — это следствие определённых обстоятельств.

Какие задачи ставим перед главным тренером и игроками? Мы должны показывать баскетбол высокого уровня, потому что многие болельщики ходят посмотреть не на результат, а на игру. Мы обязаны повторить чемпионский результат и сделать всё возможное для этого.

Довольны ли проведённой трансферной кампанией? Да. Всё было традиционно, обычная предсезонная работа. Можно сказать, что нам было проще, чем в прошлом сезоне. Игроки и их семьи понимали, что у нас достойный чемпионат, хоть мы и не участвуем в еврокубках.

Я говорил, что результат прошлого сезона недопустим? Я говорил, что мы вернёмся сильнее. Надеюсь, так и будет. Пока мы усилили состав. Теперь наша задача, чтобы команда стала сильнее. Состав и команда — это немного разные вещи. Нам нужно провести определённую работу, чтобы к решающим играм быть в оптимальной форме. Думаю, у нас всё получится», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».