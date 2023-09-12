Сергей Карасёв — о турецком сборе команды: здорово, что сыграли с командами Евролиги

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв подвёл итоги турецкого сбора команды, в рамках которого команда провела четыре матча и одержала три победы, потерпев поражение во встрече с «Фенербахче» (60:75).

«Здорово, что сыграли с командами Евролиги. По предсезонке можно сказать, что у нас полноценный состав, слава богу нет травмированных — это самое главное. На тренировках и в матчах было видно, что один за всех и все за одного, мы играем командно. Понятное дело, что есть какие-то ошибки, но над этим мы будем работать на тренировках. В принципе можно сказать, что предсезонка прошла на хорошем уровне, и мы можем её записать в актив.

Матч с «Фенербахче»? Это была наша четвёрта игра за шесть дней, поэтому во второй половине смазали свои открытые броски и начали опять реагировать на судей, но и в защите сыграли не так, как должны были. Поэтому и результат такой», — сказал Карасёв в ролике, опубликованном пресс-службой команды.