Кайри Ирвинг: невакцинированный Новак Джокович выиграл US Open, и мы тоже победим
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, являющийся противником вакцинации от коронавируса, отметил, что сербский теннисист Новак Джокович, который также отказался делать прививку, стал победителем Открытого чемпионата США — 2023.
«Невакцинированный Новак Джокович выиграл US Open, и мы тоже победим», — написал Ирвинг на своей странице в социальной сети.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2023 Джокович обыграл третью ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Для 36-летнего сербского теннисиста этот титул стал 24-м на турнирах «Большого шлема».
Напомним, в 2021 году «Бруклин Нетс» отстранял Ирвинга за отказ от вакцинации от коронавируса.
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