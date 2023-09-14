Инсайдер назвал игрока, которого «Атланта» отказалась включать в сделку по Паскалю Сиакаму

Североамериканский журналист и инсайдер Майк Скотто в своём последнем материале на портале Hoopshype раскрыл подробности возможного обмена тяжёлого форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама в «Атланту Хоукс». В частности, Скотто назвал молодого игрока, которого «Атланта» отказалась отдавать взамен.

«Несмотря на то что переговоры по Паскалю Сиакаму строились вокруг Деандре Хантера, Эй Джея Гриффина и компенсации в виде драфт-пика, и эти переговоры так и не увенчались успехом, был задействован ещё один игрок, которого «Хоукс» отказались включать в сделку. Речь идёт о Коубе Бафкине — защитнике-новичке», — сказано в статье.

Коуб Бафкин — 19-летний разыгрывающий, который был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года под общим 15-м номером «Хоукс». В минувшей Летней лиге Бафкин набирал в среднем 14 очков, 3,6 передачи и 3,2 подбора, проводя на площадке 27,1 минуты.