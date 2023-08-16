Сиакам получит крупный 5-летний контракт, если войдёт в сборную НБА по итогам сезона

Тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам получит право на крупный контракт, если попадёт в символическую сборную Национальной баскетбольной ассоциации по итогам предстоящего сезона, сообщает The Athletic.
По информации источника, если 29-летний форвард попадёт в символическую сборную Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2023/2024, следующим летом он будет иметь право на пятилетний контракт на сумму $ 307,23 млн.
Действующий контракт камерунца истекает следующим летом.
«Рэпторс» выбрали Сиакама в первом раунде драфта 2016 года. Он стал вместе с «Торонто» чемпионом НБА в 2019 году, дважды поучаствовал в Матче всех звёзд. Паскаль набирал в среднем 24,2 очка, делал 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру в минувшем сезоне.
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