Кендрик Перкинс представил свою пятёрку лучших разыгрывающих, Расселл Уэстбрук — в списке

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал собственную пятёрку лучших разыгрывающих в истории.

На первом месте по версии Перкинса должен находиться звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а на втором — пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон.

На третьем и четвёртом местах располагаются Айзея Томас, двукратный чемпион НБА, и Джон Стоктон, лидер в истории организации по суммарному количеству результативных передач.

Замыкает пятёрку ныне разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук, принявший решение после открытия рынка свободных агентов заключить с лос-анджелесской командой двухлетний контракт на $ 7,86 млн.