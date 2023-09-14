Кендрик Перкинс представил свою пятёрку лучших разыгрывающих, Расселл Уэстбрук — в списке
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал собственную пятёрку лучших разыгрывающих в истории.
На первом месте по версии Перкинса должен находиться звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а на втором — пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон.
На третьем и четвёртом местах располагаются Айзея Томас, двукратный чемпион НБА, и Джон Стоктон, лидер в истории организации по суммарному количеству результативных передач.
Замыкает пятёрку ныне разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук, принявший решение после открытия рынка свободных агентов заключить с лос-анджелесской командой двухлетний контракт на $ 7,86 млн.
Мнение Перкинса о ситуации с Харденом:
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