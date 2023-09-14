Джимми Батлер показал, как исполнять укороченный удар в теннисе

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер, который активно увлёкся теннисом во время проходящего в Нью-Йорке одного из четырёх турниров «Большого шлема» US Open, показал, как надо правильно исполнять укороченный удар.
Джимми Батлер показал, как исполнять укороченный удар:
Ранее американский баскетболист выкладывал совместное фото с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, в одиночестве смотрел в кинотеатре четвертьфинальную игру своей соотечественницы Кори Гауфф с Еленой Остапенко, а также высказывал разочарование тем, что не смог посетить матч Александра Зверева и Карлоса Алькараса.
Батлер в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе со звёздным сербским центровым Николой Йокичем.
У Джимми есть много друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.
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