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Джимми Батлер показал, как исполнять укороченный удар в теннисе

Джимми Батлер показал, как исполнять укороченный удар в теннисе
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер, который активно увлёкся теннисом во время проходящего в Нью-Йорке одного из четырёх турниров «Большого шлема» US Open, показал, как надо правильно исполнять укороченный удар.

Джимми Батлер показал, как исполнять укороченный удар:

Ранее американский баскетболист выкладывал совместное фото с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, в одиночестве смотрел в кинотеатре четвертьфинальную игру своей соотечественницы Кори Гауфф с Еленой Остапенко, а также высказывал разочарование тем, что не смог посетить матч Александра Зверева и Карлоса Алькараса.

Батлер в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе со звёздным сербским центровым Николой Йокичем.

У Джимми есть много друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.

Момент с Батлером:
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