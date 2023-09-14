Ингрэм не станет подписывать новый контракт с «Нью-Орлеаном» в это межсезонье

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм не станет подписывать соглашение с командой этим летом.
«Многочисленные источники сообщили The Times-Picayune, что Ингрэм подождет до следующего лета, прежде чем начать переговоры о продлении контракта с командой, которая приобрела его в результате сделки с Энтони Дэвисом четыре года назад», — сообщает NBA Central.
В минувшем регулярном сезоне НБА Ингрэм принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 24,7 очка, 5,8 передачи и 5,5 подбора при общем 48,4% реализации бросков с игры, 39% — трёхочковых.
Ранее инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон сделал репост собственной записи о сообщении с лета 2021 года. В сообщении было написано, что «Нью-Орлеан Пеликанс» хочет выменять звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда, взамен предложив Брэндона Ингрэма.
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