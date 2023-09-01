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Инсайдер предложил вернуться к варианту обмена Лилларда из 2021 года

Инсайдер предложил вернуться к варианту обмена Лилларда из 2021 года
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Инсайдер Брендон Робинсон сделал репост собственной записи о сообщении с лета 2021 года. В сообщении было написано, что «Нью-Орлеан Пеликанс» хочет выменять звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда, взамен предложив Брэндона Ингрэма.

«Команды должны снова рассмотреть эту возможность», — написал Робинсон в своих социальных сетях.

Нынешним летом Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами Хит». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Портленд» не устраивает то, что предлагают «Хит». «Майами» отправил вариант обмена вокруг собственного молодого защитника Тайлера Хирроу, но «Трэйл Блэйзерс» не заинтересованы в приобретении ещё одного защитника в состав.

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