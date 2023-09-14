Миддлтон: у нас с Адетокунбо никогда не было борьбы за то, кто номер один

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон высказался по поводу соперничества со своим товарищем по команде Яннисом Адетокунбо.
«Между нами никогда не было борьбы за то, кто из нас номер один, а кто — номер два. С возрастом между нами сформировалось уважение, которое скрепилось между этими напряжёнными тренировками, а затем, со временем, мы поняли, что всё это не имеет значения. Мы сражались на тренировках, а теперь наша задача — выходить и побеждать. Так что, кто бы ни был 1...2...3,4,5, это не имеет значения… Пока мы побеждаем, всё идёт своим чередом, все получают зарплату, все счастливы, и все могут двигаются туда, куда хотят. Это то, чему мы научились», — приводит слова Миддлтона Hoopshype.
На счету Миддлтона 33 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых он в среднем за игру набирал 15,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,9 передачи.
В плей-офф 31-летний форвард сыграл в пяти матчах и в среднем набирал в них 23,8 очка, делал 6,4 подбора и 6,2 передачи.
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