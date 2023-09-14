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Миддлтон: у нас с Адетокунбо никогда не было борьбы за то, кто номер один

Миддлтон: у нас с Адетокунбо никогда не было борьбы за то, кто номер один
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Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон высказался по поводу соперничества со своим товарищем по команде Яннисом Адетокунбо.

«Между нами никогда не было борьбы за то, кто из нас номер один, а кто — номер два. С возрастом между нами сформировалось уважение, которое скрепилось между этими напряжёнными тренировками, а затем, со временем, мы поняли, что всё это не имеет значения. Мы сражались на тренировках, а теперь наша задача — выходить и побеждать. Так что, кто бы ни был 1...2...3,4,5, это не имеет значения… Пока мы побеждаем, всё идёт своим чередом, все получают зарплату, все счастливы, и все могут двигаются туда, куда хотят. Это то, чему мы научились», — приводит слова Миддлтона Hoopshype.

На счету Миддлтона 33 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых он в среднем за игру набирал 15,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,9 передачи.

В плей-офф 31-летний форвард сыграл в пяти матчах и в среднем набирал в них 23,8 очка, делал 6,4 подбора и 6,2 передачи.

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