Кай Джонс резко высказался в адрес своих одноклубников и Джеймса с О’Нилом

Багамский бигмен «Шарлотт Хорнетс» Кай Джонс пообщался со своими болельщиками в социальных сетях и рассказал о том, что он бросает лучше разыгрывающего «шершней» Ламело Болла и лёгкого форварда Брэндона Миллера. К тому же Джонс заявил, что обыграл бы звёзд НБА Леброна Джеймса и Шакила О’Нила.

«У меня процент с игры выше, чем у этих парней (Болла и Миллера), с тех пор как я вышел из утробы матери, и никто из них не может защищаться против меня. Так что начните разбираться в баскетболе, прежде чем говорить со мной.

У меня в среднем три очка за матч за карьеру? Слушай, чувак, это в прошлом. Новая версия меня – «самый ценный игрок сезона» и «лучший защищающийся игрок сезона» год за годом.

Обыграю ли я Леброна Джеймса один на один? Да 100%.

Спокойно расправлюсь и с Дизелем (Диджей Дизель – сценическое имя Шакила О’Нила. – Прим. «Чемпионата») в прайме.

Я больше, чем игрок «Хорнетс», я веду великую жизнь, так что я сплю спокойно, мне не нужно проверять «твиттер», — рассказал игрок в своём «твиттере».

Напомним, ранее Джонса обвинили в употреблении наркотиков.