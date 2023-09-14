Кай Джонс резко высказался в адрес своих одноклубников и Джеймса с О’Нилом

Багамский бигмен «Шарлотт Хорнетс» Кай Джонс пообщался со своими болельщиками в социальных сетях и рассказал о том, что он бросает лучше разыгрывающего «шершней» Ламело Болла и лёгкого форварда Брэндона Миллера. К тому же Джонс заявил, что обыграл бы звёзд НБА Леброна Джеймса и Шакила О’Нила.
«У меня процент с игры выше, чем у этих парней (Болла и Миллера), с тех пор как я вышел из утробы матери, и никто из них не может защищаться против меня. Так что начните разбираться в баскетболе, прежде чем говорить со мной.
У меня в среднем три очка за матч за карьеру? Слушай, чувак, это в прошлом. Новая версия меня – «самый ценный игрок сезона» и «лучший защищающийся игрок сезона» год за годом.
Обыграю ли я Леброна Джеймса один на один? Да 100%.
Спокойно расправлюсь и с Дизелем (Диджей Дизель – сценическое имя Шакила О’Нила. – Прим. «Чемпионата») в прайме.
Я больше, чем игрок «Хорнетс», я веду великую жизнь, так что я сплю спокойно, мне не нужно проверять «твиттер», — рассказал игрок в своём «твиттере».
Напомним, ранее Джонса обвинили в употреблении наркотиков.
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