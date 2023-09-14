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Уилкинс: агент украл у меня около $ 600 тыс.

Уилкинс: агент украл у меня около $ 600 тыс.
Доминик Уилкинс
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Многократный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации и бывший игрок «Атланты Хоукс» Доминик Уилкинс рассказал о воровстве личного агента во время своей карьеры игрока.

«Я думаю, что самое большое, что делают спортсмены, — это слишком доверяют агенту. В те времена, я бы сказал, они бы обокрали вас. Итак, они обычно говорили, что я неуравновешен, потому что я увольнял любого, кто что-то у меня брал. «О, он уволил четырёх агентов». Да я бы уволил пятого и шестого, если бы они у меня украли что-то.

Вероятно, мой агент украл около $ 600 тыс. Даже если это $ 100, это всё равно воровство, это не имеет значения. Поэтому, когда я справился с этими вещами, я подумал, что пора уходить. Итак, теперь у меня действительно хорошая жизнь, потому что я смог преодолеть всё это», – сказал Уилкинс в интервью на YouTube-канале Vlad TV.

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