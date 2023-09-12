Доминик Уилкинс — о расизме в ресторане Атланты: такие люди не должны заниматься бизнесом

Многократный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Доминик Уилкинс рассказал, как столкнулся с дискриминацией на расовой почве в одном из ресторанов Атланты (США).
«Мы вошли вместе с моим другом. Мы хотели поесть на улице, и я был одет лучше, чем любой парень из тех, что там были, но мне сказали: «Извините, мы не можем вас обслужить». Я спросил: «Что?» И они сказали: «На тебе спортивные штаны». Я уточнил: «Что вы понимаете под спортивными штанами?» Они ответили: «Нам всё равно, мы просто не можем посадить вас за стол».
Снаружи никого не было, и даже если бы я захотел сесть внутри, это не должно было быть проблемой. В тот момент подошли два белых джентльмена, на них были шорты, рубашки на пуговицах и сандалии, и им сказали: «Извините, сэры, мы вас усадим через минуту». Они отказались позволить мне сесть и пообедать.
Такие люди никогда не должны заниматься бизнесом. Сказать, что я никогда больше не ужинал в этом месте, — ничего не сказать. Надеюсь, что они когда-нибудь закроются. Если они ещё не закрылись, то это нужно сделать», — сказал Уилкинс в интервью на YouTube-канале VladTV.
- 12 сентября 2023
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