Алекса Аврамовича поприветствовала тысяча людей в родном городе

Огромная толпа болельщиков из города Чачак в Сербии поприветствовала серебряного медалиста прошедшего чемпионата мира по баскетболу – 2023 Алекса Аврамовича, который выступает за белградский «Партизан». Серб произнёс душевную речь на улицах родного города.

«На самом деле я даже не знаю, с чего начать. Мое сердце переполнено, и эти три дня — самое прекрасное, что произошло в моей жизни.

Спасибо, Чачак, спасибо вам всем, что пришли поприветствовать нас. Мы действительно выложились на сто процентов в Маниле, и на Филиппинах, и во все те недели в надежде, что мы объединим вас и принесём Сербии что-то большое, например, Олимпийские игры и, возможно, медаль.

Мы вернулись с серебром, и это то, ради чего мы живём, и то, о чём мечтает каждый ребёнок, который начинает заниматься баскетболом, чтобы однажды сделать своих людей счастливыми. Слава богу, мне это удалось, нам всем это удалось, и большое вам спасибо, я буду помнить это всю свою жизнь. Спасибо всем, спасибо людям, которые организовали это, спасибо жителям Чачака за тёплый приём, за большое сердце. Мы показали, почему Чачак является центром мира. Я люблю вас всех», – приводит слова Аврамовича Basket News.

Толпа приветствует Алекса Аврамовича Фото: Basket News