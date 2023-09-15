Джабари Паркер — о переходе в «Барселону»: хочу быть здесь и творить великие дела

Новичок «Барселоны» американец Джабари Паркер высказался о переходе в каталонский клуб.
«Это была возможность во всех смыслах. Я разговаривал с парой команд, но не чувствовал, что мне нужно туда ехать. Только приехав сюда, я почувствовал обратное. У меня нет лет, чтобы ждать. Я хочу быть здесь и творить великие дела», — приводит слова Паркера AS.
Последним клубом баскетболиста был «Бостон», за который он выходил на паркет последний раз в январе 2022 года. После этого он восстанавливался от травмы.
Состав «Барселоны» также пополнили Дарио Брисуэла, Джоэл Парра и Вилли Эрнангомес. В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в регулярном чемпионате Евролиги.
В плей-офф команда дошла до стадии полуфинала, где проиграла «Реал Мадриду» со счетом 66:78. В матче за третье место каталонцам также не удалось победить. «Монако» обыграло «Барселону» со счетом 66:78.
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