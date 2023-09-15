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Пешич покинет сборную Сербии после Олимпийских игр — 2024

Пешич покинет сборную Сербии после Олимпийских игр — 2024
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал о своём будущем в команде.
«Я говорю с прицелом на будущее. Потому что после Парижа в сборной будет другой тренер. После него придут другие», – сказал Пешич в интервью RTS «Око».

74-летний сербский специалист возглавил сборную в 2021 году. На чемпионате мира – 2023 под его руководством команда дошла до финала турнира, где проиграла сборной Германии со счётом 83:77 и заняла второе место.
33-е летние Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже (Франция). Церемония открытия соревнования запланирована на 26 июля, закрытие на 11 августа.

Пешич является одним из самых титулованных тренеров в Европе. Со сборными на его счету два золота чемпионата Европы (1993 — с Германией, 2001 — с Югославией), золото чемпионата мира (2002 — с Сербией). С клубами специалист выигрывал титул чемпиона Евролиги (2003 — с «Барселоной»), а также завоевал Кубок вызова ФИБА ( 2007 – с «Жироной»).

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