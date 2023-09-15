Пол Джордж рассказал об одной из первых встреч с Кайри Ирвингом на площадке

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился эмоциями об одной из первых встреч с Кайри Ирвингом, которая состоялась в одном из тренировочных лагерей. Тогда Ирвинг показал запоминающуюся игру, пройдя всю площадку от кольца до кольца, параллельно виртуозно обыгрывая оппонентов.
«Не знаю, видели ли вы клип, где Кай сделал что-то особенное, обыграв всю команду, прокидывая мяч между ног. Это случилось, потому что мы не смогли забрать мяч до середины площадки. Леброн [Джеймс], Коби [Брайант], все они закрывали площадку, Кармело [Энтони], это было безумие. Кай взял на себя ответственность. Думаю, это был его первый год после его дебютного сезона. Мы смотрели на это, думая: «Ого, ого!» Потом он подошёл к Коби, ощущая все свои возможности», — сказал Джордж на своём подкасте.
Кайри Ирвинг был выбран «Кливленд Кавальерс» на драфте 2011 года под первым номером. Вместе с «Кливлендом» Ирвинг выиграл НБА в сезоне-2016.
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