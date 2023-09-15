Стивен Эй Смит: Леброн Джеймс не выиграл бы чемпионство без Кайри Ирвинга

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит сравнил двух звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинга и Расселла Уэстбрука, заявив, что Леброн Джеймс не стал бы чемпионом НБА в 2016-м, если бы не Ирвинг.

«Позвольте мне сказать, что Кайри Ирвинг по-прежнему чемпион. Леброн Джеймс не выиграл бы чемпионат без Кайри Ирвинга, поэтому я уверен, что Расселл Уэстбрук никогда не был лучше Кайри Ирвинга, потому что Ирвинг — чемпион», — сказал Смит в рамках своего шоу на ESPN US.

В финальной серии сезона-2016 в НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» Кайри Ирвинг внёс ощутимый вклад в победу «Кливленд Кавальерс», набирая 27,7 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 4,2 результативной передачи.