Стивен Эй Смит: Леброн Джеймс не выиграл бы чемпионство без Кайри Ирвинга
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит сравнил двух звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинга и Расселла Уэстбрука, заявив, что Леброн Джеймс не стал бы чемпионом НБА в 2016-м, если бы не Ирвинг.
«Позвольте мне сказать, что Кайри Ирвинг по-прежнему чемпион. Леброн Джеймс не выиграл бы чемпионат без Кайри Ирвинга, поэтому я уверен, что Расселл Уэстбрук никогда не был лучше Кайри Ирвинга, потому что Ирвинг — чемпион», — сказал Смит в рамках своего шоу на ESPN US.
В финальной серии сезона-2016 в НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» Кайри Ирвинг внёс ощутимый вклад в победу «Кливленд Кавальерс», набирая 27,7 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 4,2 результативной передачи.
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