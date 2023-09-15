«Виртус» уволил главного тренера Серджо Скариоло

Итальянский баскетбольный клуб «Виртус» (Болонья) заявил о расставании с тренером Серджо Скариоло, публично высказавшим недовольство комплектованием команды перед сезоном-2023/2024.

«Заявления тренера, опубликованные прессой 13 сентября 2023 года, последовавшие после заявлений, опубликованных во время пресс-конференции по итогам сезона 27 июня 2023 года, к сожалению, подрывают спокойствие и энтузиазм клубной среды и группы, которая готовится к первым официальным событиям нового сезона с целью достижения результатов, как на национальном, так и на международном уровне», — приводит слова из пресс-релиза команды Eurohoops.

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Серджо Скариоло возглавлял «Виртус» с 2021 года. Помимо Скариоло, команду также покинул его помощник Андреа Диана. Напомним, в межсезонье команда рассталась с Милошем Теодосичем и Семи Ожелайе.