«Виртус» уволил главного тренера Серджо Скариоло

Итальянский баскетбольный клуб «Виртус» (Болонья) заявил о расставании с тренером Серджо Скариоло, публично высказавшим недовольство комплектованием команды перед сезоном-2023/2024.
«Заявления тренера, опубликованные прессой 13 сентября 2023 года, последовавшие после заявлений, опубликованных во время пресс-конференции по итогам сезона 27 июня 2023 года, к сожалению, подрывают спокойствие и энтузиазм клубной среды и группы, которая готовится к первым официальным событиям нового сезона с целью достижения результатов, как на национальном, так и на международном уровне», — приводит слова из пресс-релиза команды Eurohoops.
Серджо Скариоло возглавлял «Виртус» с 2021 года. Помимо Скариоло, команду также покинул его помощник Андреа Диана. Напомним, в межсезонье команда рассталась с Милошем Теодосичем и Семи Ожелайе.
- 15 сентября 2023
-
15:39
-
14:50
-
14:11
-
13:34
-
12:46
-
11:36
-
10:43
-
09:51
-
09:00
-
08:52
-
08:37
-
08:03
-
07:41
-
07:24
-
07:03
-
06:45
-
06:45
-
06:32
-
05:37
-
05:25
-
05:16
-
04:25
-
03:55
-
03:36
-
03:23
-
03:14
-
02:43
-
02:36
-
02:29
-
01:41
-
00:27
- 14 сентября 2023
-
23:26
-
22:19
-
21:14
-
20:27