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ФИБА обновила рейтинг сборных после чемпионата мира, США поднялись на первое место

ФИБА обновила рейтинг сборных после чемпионата мира, США поднялись на первое место
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) выпустила обновлённый рейтинг сборных. Несмотря на неудачу на чемпионате мира по баскетболу — 2023, сборная США поднялась на первое место рейтинга в связи с тем, что бывший лидер рейтинга, сборная Испании не смогла пройти дальше стадии второго группового этапа.

Чемпионы мирового первенства, сборная Германии поднялась на восемь позиций и оказалась в рейтинге сразу за сборными США и Испании. На большее количество, чем сборная Германии, поднялись обладатели бронзовых медалей канадцы (+9 позиций). Самый большой скачок в рейтинге совершила сборная Латвии, занявшая пятое место на чемпионате мира, поднявшись на 22 позиции.

Финалист чемпионата мира, сборная Сербии, расположилась на пятом месте.

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