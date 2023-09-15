Кэндис Паркер: наличие Кристапса Порзингиса даст «Бостону» больше свободы в нападении

Семикратная участница матчей всех звёзд женской НБА и бывшая баскетболистка УГМК Кэндис Паркер поделилась мнением о переходе звезды сборной Латвии Кристапса Порзингиса в «Бостон Селтикс».
«Иногда в гонке за чемпионство случаются непопулярные, но очень необходимые решения. Я не думаю, что они могли бы вернуться с тем же ядром. Нужно было сохранить Джейлена [Брауна], Джейсона [Тейтума]. Думаю, что «Селтикс» было трудно, когда они заняли четвёртую или пятую позицию в плей-офф.
Каждый раз, когда у вас есть возможность иметь в составе кого-то вроде Кристапса, который спобен выйти и забросить три очка, это создаёт больше пространства атаке, которая уже заставляет делать выбор. Мне лично нравится это решение с точки зрения нападения. Думаю, что всё решится в обороне, потому что именно здесь им будет больше всего не хватать Маркуса Смарта», — сказала Паркер в интервью Sports Illustrated.
Кристапс Порзингис пропустил из-за травмы чемпионат мира по баскетболу — 2023, на котором его сборная заняла неожиданное пятое место. В прошлом сезоне Порзингис выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на Маркуса Смарта.
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