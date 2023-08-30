Порзингис — о поездке на ЧМ с Латвией: стараюсь поддерживать хорошее настроение в команде

Латвийский центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис рассказал, как поддерживает свою сборную, находясь в расположении команды на чемпионате мира — 2023, несмотря на отсутствие в итоговой заявке из-за травмы.
«Как я помогаю команде? Я не помогаю. Я просто нахожусь рядом с парнями и иногда стараюсь дать им несколько советов от знакомых мне ребят, которые играют в НБА. Конечно, стараюсь поддерживать хорошее настроение перед играми. В команде должна быть позитивная энергия», — приводит слова Порзингиса Еurohoops.
Сборная Латвии одержала две победы на первом групповом этапе и пробилась во второй этап, где поборется за место в четвертьфинале.
Чемпионат мира — 2023 проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
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