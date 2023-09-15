УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

Сегодня, 15 сентября, состоялся полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались казанский УНИКС и нижегородский «Пари НН». Матч проходил на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Матч завершился победой казанской команды со счётом 84:75.

Первую четверть УНИКС отправил себе в актив со счётом 23:22, но уже во второй казанцы выглядели намного сильнее оппонента и довели дело до уверенного преимущества – 20:13. После большого перерыва баскетболисты «Пари Нижний Новгород» взяли себя в руки и отыграли шесть очков – 20:14. Но всё же в концовке встречи уступили с большим отставанием – 27:20, в итоге УНИКС одержал победу со счётом 84:75.