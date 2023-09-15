УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова
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Сегодня, 15 сентября, состоялся полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встречались казанский УНИКС и нижегородский «Пари НН». Матч проходил на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Матч завершился победой казанской команды со счётом 84:75.
Первую четверть УНИКС отправил себе в актив со счётом 23:22, но уже во второй казанцы выглядели намного сильнее оппонента и довели дело до уверенного преимущества – 20:13. После большого перерыва баскетболисты «Пари Нижний Новгород» взяли себя в руки и отыграли шесть очков – 20:14. Но всё же в концовке встречи уступили с большим отставанием – 27:20, в итоге УНИКС одержал победу со счётом 84:75.
Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
15 сентября 2023, пятница. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 75
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бако - 15, Д. Кулагин - 13, Лабери - 12, Димитриевич - 7, Зайцев - 6, Найт - 5, Стуленков - 4, Комолов - 3, Тихоненко - 2, Одиноков, Лазарев
Пари Нижний Новгород: Коузи - 13, Воронцевич - 13, Новакович - 12, Беленицкий - 10, Ганькевич - 5, Хвостов - 5, Зечевич - 5, Бабурин - 5, Апич - 3, Чадов - 2, Ивлев - 2, Стребков
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