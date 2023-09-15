Топ-клубы снова с нами! Короткий турнир в Петербурге. Кубок Кондрашина и Белова — LIVE
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Привет, «Зенит», «Пари НН», УНИКС и МБА!
В этом году Кубок Кондрашина и Белова принимает город Санкт-Петербург. Это краткосрочный турнир, рассчитанный на два дня, в котором примут участие четыре клуба Единой лиги ВТБ — УНИКС, «Пари Нижний Новгород», «Зенит» и МБА.
Чем они занимаются вне России?
Сегодня, 15 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 16:30 мск, заключительная — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч УНИКС — «Пари Нижний Новгород» и «Зенит» — МБА.
Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
15 сентября 2023, пятница. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
15 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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