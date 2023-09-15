Топ-клубы снова с нами! Короткий турнир в Петербурге. Кубок Кондрашина и Белова — LIVE

В этом году Кубок Кондрашина и Белова принимает город Санкт-Петербург. Это краткосрочный турнир, рассчитанный на два дня, в котором примут участие четыре клуба Единой лиги ВТБ — УНИКС, «Пари Нижний Новгород», «Зенит» и МБА.

Сегодня, 15 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 16:30 мск, заключительная — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч УНИКС — «Пари Нижний Новгород» и «Зенит» — МБА.

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