Капитан «Партизана»: мне потребовалось 5 лет, чтобы получить контракт с семизначной суммой

Капитан «Партизана» Кевин Пантер рассказал о разнице между американским и европейским баскетболом.
«Когда я рос, у меня было две мечты. Одна из них — играть в НБА. И вторая мечта — заботиться о семье. Когда я стал старше, эти две мечты стали отдаляться друг от друга. Мне пришлось подумать и решить, что было важнее. В конце концов, вы не можете играть в баскетбол вечно.
Когда я впервые приехал в Европу, я зарабатывал $ 40 тыс. в год. Свой первый контракт на сумму более миллиона я подписал в шестом сезоне. Мне потребовалось ровно пять лет, чтобы перейти от $ 40 тыс. к контракту с семизначной суммой.
У меня была цель. Когда я играл за «Лаврио», я смотрел Евролигу. Качество игры там было совсем другим. И тогда я сказал: «Мне нужно выйти на этот уровень». Я всегда знал, чего хочу. Когда ехал в Европу, я понимал, что должен быть там лучшим игроком. Я понял, сколько денег там зарабатывают. Я работал каждое лето и ни разу не брал отпуск.
Сейчас всё по-другому, но, когда я рос, я играл почти без денег. Делай то, что лучше для тебя. В конце концов, крыша над головой важна всегда, и семья должна быть довольна. Это самое главное.
НБА? Если бы я получил правильное предложение с правильной ролью в команде, то, даже если бы я потерял в зарплате, я бы задумался об этом. Каждое лето я бьюсь над этим вопросом. Я бы не стал отдавать многое ради чего-то, в чём нет уверенности. Это бессмысленно. Это одна из причин, по которой я остаюсь в Европе. Они могут уволить вас в любой момент. Вам нужны какие-то гарантии.
Чем отличаются европейские игроки? Они много работают над базовыми вещами. В Европе они практикуют тактический баскетбол с юных лет. Потому что они не могут делать то, что можем мы. Но они работают над простыми вещами, они всё время проводят в спортзале.
Это безумие, что тебя учат тому, как отдавать пас, как перехватывать передачу, как забирать подбор. Это те простые вещи, которые мы не делали в Америке. В Европе всё по-другому. Но эти упражнения приучают игроков к дисциплине с юных лет», — сказал Пантер в подкасте Swiss Cultures.
- 15 сентября 2023
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